Los Angeles'tan özel uçakla hareket eden A Milli Takım kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

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A Milli Futbol Takımı, havalimanında alınan güvenlik önlemleri eşliğinde terminalden ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda elde ettiği tek galibiyetini son maçta ABD karşısında almasına rağmen D Grubu'nu son sırada tamamlayarak turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Kaynak: DHA