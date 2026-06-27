Los Angeles'tan özel uçakla hareket eden A Milli Takım kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, havalimanında alınan güvenlik önlemleri eşliğinde terminalden ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda elde ettiği tek galibiyetini son maçta ABD karşısında almasına rağmen D Grubu'nu son sırada tamamlayarak turnuvaya grup aşamasında veda etti.