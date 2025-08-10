Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Tuğba Doruk, böcek ısırıklarının, doğru müdahale edilmediğinde enfeksiyon ve alerjik reaksiyon riskini artırdığını belirterek, bazı korunma yöntemi önerilerinde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında artan böcek ısırıkları, cilt sağlığını tehdit eden önemli bir sorun haline geliyor. Özellikle sivrisinek ve kenelerin neden olduğu ısırıklar, sadece kaşıntı ve kızarıklıkla sınırlı kalmayıp, doğru önlem alınmazsa enfeksiyon ve kalıcı cilt lekelerine yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Tuğba Doruk, haşere ısırıklarına karşı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önerdiği korunma yöntemlerini aktardı.

Sivrisinek, kene ve diğer haşerelerin ısırıkları sadece ciltte kaşıntı ve kızarıklık oluşturmakla kalmadığını belirten Doruk, bu nedenle hem ısırılmamak hem de ısırıldıktan sonra doğru bakım yapmanın büyük önem taşıdığının bilgisini paylaştı.

Doruk, 'Böcek ısırıkları sadece rahatsızlık vermekle kalmaz, doğru müdahale edilmezse enfeksiyon ve alerjik reaksiyon riski doğar.' ifadesini kullandı.

Böcek kovucu ürünlerde DEET maddesinin yüzde 30 olduğunu ve 6-8 saat koruma sağladığını vurgulayan Doruk, Picaridin'in ise kokusuz, cilt dostu olduğunu ancak 3 yaş altı çocuklarda kullanılmaması gerektiğini belirtti.

'Permetrin ile işlem görmüş kıyafetler ekstra koruma sağlıyor'

Doruk, 'IR3535' maddesinin bebek ve küçük çocuklar için güvenli olduğuna dikkati çekti.

Uzun kollu ve açık renkli giysilerin böceklerin cilde temasını engellediğinin altını çizen Doruk, 'Permetrin ile işlem görmüş kıyafetler ekstra koruma sağlıyor. Yine, sineklik kullanımı, cibinlik, klima ve vantilatör gibi yöntemler de son derece etkilidir. Ayrıca, güneş koruyucu krem sürmeden önce böcek kovucular uygulanmamalı.' ifadelerini kullandı.

Doruk, ısırılan bölgeyi kaşımaktan kaçınmak gerektiğinin önemine işaret ederek, ısırılan bölgenin ılık su ve sabunla nazikçe yıkanmasını, ardından buz uygulanarak ödem ve kaşıntının azaltılması gerektiğini aktardı.

Uzm. Dr. Tuğba Doruk, 'Şiddetli kaşıntı için düşük etkili kortizonlu kremler veya antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Isırık sonrası oluşan iltihap güneşle temas ettiğinde kalıcı kahverengi lekelere dönüşebilir. Böcek ısırıklarına karşı hem önleyici hem de müdahalede bilinçli olmak, yaz mevsimini sağlıklı geçirmek için kritik.' değerlendirmesinde bulundu.