ABBAS SATIR

Halk arasında bir tabak çorbanın 30 lira, et yemeklerinin 66 lira olmasıyla eleştiri konusu olan Meclis Yemekhanesinde zehirlenme olayları yaşandığı ileri sürülüyor. TBMM’de yaşanan zehirlenme şüphesinde 100’den fazla kişi hastaneye başvurduğu bildiriliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) peş peşe gelen vakalar üzerine farklı yemek yiyenlerde de benzer şikayetler görülmesi üzerine TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı hemen harekete geçti.

“ANKARA’DA CİDDİ SALGIN VAR”

Yapılan tahliller sonucu zehirlenmeye neden olabilecek herhangi bulguya rastlanmadığı belirtilerek

“Yapılan yemeklerin hepsi tahlil edildi. Yemeklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Ancak Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede, kent genelinde ciddi bir salgın olduğu bilgisi verildi." denildi.

Gerçek Gündem’e konuşan Yeniyol Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün Vekil Ün "Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim" açıklamasında bulundu.

Bazı Meclis personeli ise "Arıtma cihazları şebeke suyunu yeterince temizlemiyor olabilir. Aynı yemeği yemememize rağmen benzer şikayetleri yaşıyoruz. Suyun kaynağı mutlaka araştırılmalı" dedi.