Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman kahramanlarının gece boyunca süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalesi sayesinde yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Bakan Yumaklı, “Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın kontrol altına alınmıştır,” ifadelerini kullandı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması ise büyük bir felaketin önüne geçilmesini sağladı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.