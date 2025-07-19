Abbas SATIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ankara Meclis Hastanesi Başhekimliğine Selçuk Üniversitesi’nde 2016-2020 yılları arasında rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Şahin atandı.

Konya doğumlu olan Prof. Dr. Mustafa Şahin, akademik kariyeri boyunca hem tıp eğitimi hem de idari görevlerde bulundu. Şahin, yeni görevinde TBMM personeli ve milletvekillerine sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulmasından sorumlu olacak.

Türkiye'nin köklü üniversitelerinden Selçuk Üniversitesi’nde 4 yıl boyunca rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Şahin, sağlık alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyordu. Prof. Dr. Mustafa Şahin yeni görevine önceki gün başladı.