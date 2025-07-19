Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan da açıklama geldi. Yavaş, 19 Temmuz 2025 günü 13.00 – 20.00 saatleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yağış sırasında su baskınları, ani rüzgarlar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere dikkat çeken Yavaş, “Büyükşehir ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde. Tüm hemşehrilerimden dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekiplerinin riskli bölgelerde hazır beklediği, mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarının da hızlandırıldığı bildirildi.