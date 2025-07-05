Yapay zeka araçlarına etkili komut (prompt) verme tekniklerini, örnekler ve sadeleştirilmiş dille açıklayan rehber, uygulamalı akışlar, farklı ders alanları için geliştirilen özgün komut örnekleri ve eğitimde kullanılabilecek güncel yapay zeka platformlarını konu ediniyor.

Yapay zeka destekli öğrenme süreçlerinin etkin kullanılmasını destekleyen rehber, öğretmenler için kullanım kolaylığı sağlamak hedefiyle etkileşimli olarak hazırlandı.

Rehberde, yazılan komutun çerçevesini oluşturmaya dair modeller, temel komut verme adımları, etkili komut yazmanın püf noktaları ve komut vermede çeşitli yaklaşımlara yer verildi.

Bununla beraber eğitimde kullanılan yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla tasarlanan ders içeriklerinden daha yüksek verim sağlanması ve öğretmenlerle öğrencilerin beklentilerine uygun içerik üretimi için geliştirilen 8 farklı komut formülü de rehberde detaylı olarak yerverildi.

Yapay zeka araçlarının bilinçli kullanımı amaçlanıyor

'Yapay Zeka ve Eğitim: Öğretmenler İçin Uygulamalı Prompt Mühendisliği ve Üretken Araçlarla Yenilikçi Öğrenme Stratejileri' rehberinde eğitimde kullanılan yapay zeka araçları, kullanım alanlarına göre kategorize edilerek 'planlama ve etkili içerik üretimi', 'öğretme ve öğrenme etkinlikleri tasarımı', 'araştırma ve veri analizi' ile 'ölçme, değerlendirme ve geri bildirim süreçlerini güçlendirme' başlıkları altında ele alındı.

Metin, görsel içerik, ses, müzik ve video oluşturma, sunum ve içerik düzenleme, oyunlaştırma ile kodlama alanlarındaki üretken yapay zeka araçlarının eğitim öğretim süreçlerinde kullanımına dair örnekler sunularak öğretmenlerin zengin ders içerikleri tasarlamasının desteklenmesi amaçlandı.

Öte yandan, öğretmenlere eğitimde yapay zekanın etik kullanımına yönelik uyarı ve tavsiyeler içeren rehberde, yapay zeka araçları kullanıldığı sırada uyulması gereken etik ilkeler 'Adalet ve Eşitlik', 'Mahremiyet ve Veri Güvenliği', 'Şeffaflık', 'Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk', 'Otonomiye Saygı', 'Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Etki' ve 'Zarar Vermeme' olarak belirlendi.

Rehber, öğrencilere yapay zeka araçlarının kullanımının öğretilmesi, bu araçlardan ders içerikleri oluşturmak için yararlanılması ve kullanım alanına uygun aracın seçilmesinde öğretmenlerin dikkat etmesi gerekenlere dair yol gösterici olma özelliği taşıyor.

Yapay zeka araçlarının doğru şekilde seçilmesi ve değerlendirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin teknoloji okuryazarlığının artırılması ve etkili öğrenme süreçlerinin oluşturulması amacıyla hazırlanan rehber sayesinde eğitimde yapay zeka kullanımının daha bilinçli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Muhabir: Şeyma Güven