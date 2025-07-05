Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Temmuz 2025 tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek olan 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Zirvede, çok taraflılık, sürdürülebilir kalkınma ve küresel sağlık gibi konulara dair Türkiye'nin yaklaşımını dile getirecek.

Bakan Hakan Fidan'ın Katılımı ve Zirve Konuları

Türkiye, 6-7 Temmuz 2025 tarihlerinde Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edilecek. Zirveye katılacak olan Bakan Fidan, aynı zamanda, 'Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka' ile 'Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık' başlıklı oturumlara katılacak.

Bakan Fidan, 2024'te Rusya'da gerçekleştirilen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da yer almıştı ve bu zirveyle birlikte, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisini artırmayı hedefleyen stratejilere dikkat çekmesi bekleniyor.

Çok Taraflılık ve Küresel Refah

Fidan’ın katılacağı oturumlarda en çok vurgulaması beklenen konu, çok taraflılık ilkesinin küresel sorunlarla başa çıkmada nasıl daha etkin bir araç haline getirilebileceği olacak. Bakan Fidan, Türkiye’nin Orta Doğu’da yaşanan krizlere karşı geliştirdiği ilkeli, yapıcı ve insani yaklaşımını paylaşarak, Gazze başta olmak üzere bölgedeki sorunların çözümüne dair Türkiye'nin rolüne dikkat çekecek. Bunun yanı sıra, İsrail saldırganlığı ve bölgesel barışın tehdit altına girmesi konularına da değinmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Küresel Vizyonu: Ticaret, Çevre ve Yapay Zeka

Bakan Fidan, adil ve öngörülebilir bir ticaret sistemi oluşturulmasının önemini vurgulayacak ve iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki Türkiye’nin somut katkılarını aktaracak. Sıfır Atık Projesi gibi Türkiye'nin çevre odaklı projelerinden bahsedecek olan Bakan Fidan, aynı zamanda Türkiye'nin yapay zeka ve ileri teknoloji ekosistemi geliştirme yönündeki vizyonunu da paylaşacak.

Bakan Fidan’ın, zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. Türkiye, çevre ve sağlık gibi küresel sorunlar karşısında işbirliği yapılması gerektiği mesajını da yineleme fırsatı bulacak.

17. BRICS Zirvesi'nin Programı ve Katılımcılar

Zirvenin ilk günü, üye ülkelerin katılımıyla, 'Barış ve Güvenlik, Küresel Yönetişim Reformu' başlıklı oturum gerçekleşecek. Ardından Bakan Fidan’ın katılacağı ikinci oturumda, 11 üye ülke, 10 ortak ülke ve Türkiye’nin de aralarında olduğu 8 davetli ülkenin yanı sıra 9 uluslararası ve bölgesel kuruluş temsilcisi yer alacak. Bu oturumlarda jeopolitik gelişmeler, çok taraflılık, ekonomik işbirliği, yapay zeka, çevre sorunları ve küresel sağlık gibi çeşitli başlıklar tartışılacak.

BRICS’in Tarihçesi ve Son Gelişmeler

BRICS, 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kuruldu ve 2011'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin katılımıyla BRICS adı alındı. 2023’te yaşanan genişleme ile birlikte Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran da BRICS üyesi oldu. Brezilya’nın Dönem Başkanlığı sürecinde, Endonezya da BRICS'e katıldığını açıkladı.

Zirveye Davetli Ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Filistin, Kenya, Kolombiya, Meksika, Şili ve Uruguay de yer alıyor. Bu yılki zirve, BRICS’in uluslararası arenadaki etkisini güçlendirmek ve çok taraflı işbirliklerini artırmak açısından önemli bir platform olmayı hedefliyor.