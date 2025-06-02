Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye, bu dönemde 24,8 milyar doları aşan ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık mal ihracat rekoruna imza attı.

"Mayıs Ayında 4 Ayrı Rekor Kırıldı"

Bakan Bolat, Mayıs ayında sadece aylık ihracat değil, yıllıklandırılmış ihracat, 1224 aylık (102 yıl) en yüksek ihracat ve son bir yılın toplam mal ihracatı açısından da tarihi rekorlara ulaşıldığını belirtti. Bolat, “Bu başarı zorlu küresel şartlara rağmen elde edilmiştir. ABD’deki ticari kısıtlamalar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki talep daralmasına karşın ihracatçılarımız büyük bir mücadele gösterdi” dedi.

İhracat Yüzde 2,7 Arttı, 24,8 Milyar Doları Aştı

2025 yılı Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 24 milyar 834 milyon dolara ulaştı. Nisan ayına kıyasla ise yaklaşık 4 milyar dolarlık artış sağlandı. Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış ihracat 265,5 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

5 Aylık İhracat 111 Milyar Doları Geçti

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 3,5 artarak 111 milyar dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 107,2 milyar dolardı. 5 aylık net ihracat artışı 3,7 milyar dolar oldu.

İthalat Kontrol Altında, Dış Ticaret Açığında Düşüş

Mayıs ayında ithalat yüzde 2,1 artışla 31,3 milyar dolara yükseldi. Ancak dış ticaret açığı nisana göre yüzde 40’tan fazla azalarak 6,5 milyar dolara geriledi. Bakan Bolat, "Dış ticarette dengeler kontrollü bir şekilde ilerliyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı mayısta yüzde 79,3'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Ocak-Mayıs döneminde ithalat yüzde 5,7 artışla 152 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde dış ticaret açığı 41 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Doğal Gaz ve Altın İthalatı Açığı Yükseltti

Bolat, ithalat artışının temel nedeninin kış aylarında yaşanan doğal gaz fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti. Otomotiv ithalatı 1,1 milyar dolar, işlenmemiş altın ithalatı yaklaşık 3 milyar dolar, canlı hayvan ithalatı ise 750 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmet İhracatında Güçlü Artış

2024'te 115 milyar dolar seviyesine ulaşan hizmet ihracatının, 2025 yılı sonunda 121 milyar dolar net fazla vermesi hedefleniyor. Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 116,5 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

2023’te yüzde 3,5 olan cari açığın milli gelire oranı, 2024’te yüzde 0,8’e, 2025’in ilk çeyreğinde ise yüzde 0,9’a geriledi.

En Fazla İhracat Almanya'ya

Ocak-Mayıs döneminde en fazla ihracat yapılan ülke 9,2 milyar dolarla Almanya olurken, onu 7 milyar dolarla İngiltere, 6,6 milyar dolarla ABD, 5,8 milyar dolarla İtalya ve 4,9 milyar dolarla Irak izledi.

AB ülkeleri toplam 48,3 milyar dolarlık ihracatla toplamın yüzde 40’ından fazlasını oluşturdu.

Sektörel Performans: Otomotiv, Savunma ve Mücevherat Önde

En fazla ihracat artışı görülen sektörler:

Mücevher: +1,5 milyar dolar

Otomotiv: +1,2 milyar dolar

Savunma sanayii: +770 milyon dolar

Elektrikli cihazlar: +453 milyon dolar

Demir-çelik ürünleri: +349 milyon dolar 52 ilde 145 kişi tutuklandı İçeriği Görüntüle

En fazla düşüş yaşanan sektörler ise mineral yakıtlar, giyim ürünleri ve un mamulleri oldu.

Dış Ekonomik İlişkilerde Yoğun Diplomasi Trafiği

Ocak-Mayıs döneminde 27 ülkeyle ticaret görüşmeleri yapıldığını belirten Bolat, 1 Temmuz'da Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının Ankara’da düzenleneceğini ve Haziran’da Moskova’da Rusya ile Karma Ekonomik Komisyon toplantısı yapılacağını da duyurdu.