İstanbul merkezli yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Maydonoz Döner zincirine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 8 ilde düzenlenen baskınlarda 63 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, Maydonoz Döner isimli fast food zincirinin bazı şubelerinde, FETÖ bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık verildiği ve bu kişilerin istihdam edildiği ortaya çıktı. Söz konusu şahısların önemli bir kısmının, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen eski asker, öğretmen ve kamu personeli olduğu belirlendi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, firma yetkililerinin kişisel ve şirket hesapları üzerinden FETÖ ile bağlantılı kişilere farklı isimler altında düzenli para transferi yaptığı tespit edildi. Bu işlemlerin, örgüt içi bağlılığı artırmak ve kopuşları önlemek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda 74 Maydonoz Döner şubesi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, 29 şubede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı ya da resmi ortaklığı bulunmayan kişilerin çalıştırıldığı ve bu kişilerin daha önce FETÖ kapsamında soruşturma geçirdiği saptandı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, bu sabah İstanbul başta olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.