Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'de farklı din, dil ve ırktan kişilerin yaşadığı Midyat ilçesinde çekimleri devam eden ‘Uzak Şehir’ dizisi, ilçeye ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Kalabalık, bayram bitmesine rağmen halen devam etmekte. Bunda özellikle şu anda ilçemizde çekimi devam eden Uzak Şehir dizisinin de etkisi var" dedi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında yer alan ilçede, insan yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürüyor. İlçedeki tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen yerli ve yabancı turistler, Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yaptı, gezdikleri yerleri fotoğraflayıp anılarını ölümsüzleştirdi. Ziyaretçiler arasında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da yer aldı. Oktay, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Vali Tuncay Akkoyun, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış da Oktay’a eşlik etti.

'DİZİNİN ETKİSİ VAR'

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, turist sayısındaki yoğunluğa Kanal D’de yayınlanan ‘Uzak Şehir’ dizisinin etkisinin olduğunu ifade ederek, “Büyük bir turist akını bayram dolayısıyla Midyat’ı ziyaret etmiş bulunmakta ve şu anda gördüğünüz kalabalık bayram bitmesine rağmen halen devam etmektedir. Herkesi Midyat’a davet ediyoruz. Bütün gelen misafirlerimizi burada ağırlamaktan ben ve çalışma arkadaşlarım memnuniyet duyuyoruz. Özellikle şu anda ilçemizde çekimi devam eden 'Uzak Şehir' dizisinin de etkisi var. Ben bu vesileyle başta yapımcılara ve oyuncu kardeşlerimize, Midyat halkı adına teşekkür ediyorum. Buraya gelen turistler de kendilerini ve seti ziyaret edip, onlarla fotoğraf çektiriyorlar. Bu vesileyle tekrar Midyat’a yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sadece yerli turist değil, Almanya’dan, İtalya’dan, İsveç’ten yurt dışından gelen turistlerle de karşılaştık” dedi.

'HARİKA BİR ŞEHİR'

İlçeyi ziyaret eden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, barış ortamı ve iklimini Midyat ve Mardin’in zaten gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Mardin ve Midyat, buradan bütün Türkiye’ye şunu haykırıyor aslında, bütün dünyaya şunu haykırıyor. Dünyanın zulümler altında inlediği, farklı inançlardan, farklı dinlerden, farklı etnik yapılardan insanların bir arada yaşayamadığı bir dünyada ve bir bölgede barışın, huzurun hakim olduğu ve birlikte yaşama kültürünün oluştuğu bir şehir. Midyat’tan bambaşka bir medeniyet, bütün dünyaya buradan o mesajı veriyor. ‘Terörsüz Türkiye’ diye de ifade ettiğimiz barış ortamını, barış iklimini geliştirmeye çalıştığımız bir süreçte aslında Midyat ve Mardin’in bunu halihazırda gerçekleştirdiğini görüyoruz. Muhteşem bir huzur havası var ve bayramda da 3 milyonu aşan bir turist akını var. Sadece Midyat’a ve bütün sokakları gezdiğinizde 3 bin yıllık bir tarihi, belki daha öncesine giden bir tarih ama hemen Mezopotamya’nın kenarında Mezopotamya’nın içerisinde muhteşem bir kültürü yansıtan, Süryani’si, Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı, Ezidi’siyle hep birlikte yaşayan harika bir şehir” dedi.

‘YOĞUNLUĞU ÇEKİLEN DİZİ VE FİLMLERE BAĞLIYORUM’

Turizm işletmecisi Nasrettin Yıldırım, ilçede çekilen dizi ve filmlerin ilgiyi arttırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu yoğunluğu ilk başta ben Midyat’ta çekilen dizilere, filmlere, bir de reklamlara bağlıyorum. Çünkü onlar olmadan kimse burayı bilmiyordu. Ne zaman film çekildi ve reklam verildi, Midyat’ımız ön plana çıktı. Çıkması da iyi oldu. Buradaki esnaf kardeşlerimiz olsun, diğer dükkanlar olsun, hepsi onların sayesinde iş yapıyor, ekmek kazanıyor. Güzel yolda gidiyoruz. Yoğunluktan son 3-4 gündür, zaten yer yoktu, iğne atsan yere düşmez bir şekildeydi. Bu da çok iyi oldu Midyat açısından. Yani Midyat’ta boş bir yer kalmadı, bütün esnaf çift vardiya çalıştılar, güzel bir çalışma yaptılar. Güzel oldu. Gümüş olsun, tarih eserler olsun, yöresel kıyafetler olsun bu tarz şeyler bayağı bir satış yapıldı verim alındı.”

‘DİZİNİN ÇEKİLDİĞİ MAHALLE YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR’

Uzak Şehir dizisinin çekildiği Narlı Mahallesi’nin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü ifade eden turizm işletmecisi Mahmut Aykat ise “Bayram çok güzel geçti. Ben 25 yıldır burada esnafım, her bayramda katlanıyordu. Yani biz bu kadar yoğunluk beklemiyorduk. Gerçekten bütün senelerin yoğunluk rekorunu kırdı diyebilirim ki istatistikler mutlaka vardır. Bu dizilerin, filmlerin burada çekilmesi Mardin’de, Midyat’ta, özellikle katkısı çok büyük. Her gelen bu konakları soruyor, bu sanatçıları soruyor. Özellikle en son dizi çekildi, Uzak Şehir. Bu ‘Albora’, Narlı köyünde çekiliyor. Ben de o köydenim. Çok yoğun, köyün giriş çıkışları, etrafı gerçekten arabalardan, insanlardan geçilmiyor. Bu da bizi sevindiriyor. Ticarete de çok güzel yansıması var. Yani Mardin, Midyat tarihinde böyle bir yoğunluk görmedi ve gerçekten de güzel karşılanıyor hem vatandaş memnun, gelenler de memnun ayrılıyor. Bu bizi de sevindiriyor” dedi.

‘DİZİNİN ÇEKİLDİĞİ YERLERİ GÖRDÜM, ÇOK SEVDİM’

Adana’dan kente gelen Cansu Tunçdemir, “Uzak Şehir dizisini çok severek izliyordum. Onun çekildiği yerleri, buradaki tarihi yerleri, yöresel kıyafetleri, her yeri gördüm, çok sevdim. Midyat gerçekten çok güzel ve herkesin gelebileceği bir yer bence. Hayatlarında bir kere olsun gelmeleri gereken bir yer Midyat, Mardin özellikle. Çok seviyorum, çok meraklıydım ve geldim merakımı giderdim. Herkesin gelmesi gereken bir yer gerçekten. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Hatay’dan gelen Elif Sude Gebeş de "Tatilim çok güzel geçiyor. Hatay Belen’den ailemle beraber geldik. Uzak Şehir dizisini izleyerek buraya geldik ve çok beğendik. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Birçok sevdik, herkesi bekleriz. Kesinlikle çok beğendim. Gerçekten moral oldu, güzel bir hatıra oldu bizim için" dedi. (DHA)