Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, 8 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle müdahale edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Uşak’ın Eşme Belediyesi’ne bağlı ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangına hem havadan hem de karadan yoğun müdahale edildi.

20 ev tahliye edildi, yangın Uşak sınırına ulaştı

Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte çalışmalar karadan sürdürüldü. Yangın, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyü sınırına kadar ulaştı. Olası risklere karşı Eşmetaş köyünde 15, Ağabey köyüne bağlı Sandal Mahallesi’nde ise 5 ev tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 10,5 saat süren yoğun müdahalesiyle 9 Temmuz saat 03.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.