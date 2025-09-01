Ulus ilçesine bağlı 6 köyün 12 mahallesinde 2 asırdır sürdürülen ‘mısır imecesi’ bu yıl da yapıldı. Alıçlı, Aşağıçamlı, Kozanlı, Köklü, Çubukbeli ve Yukarıdere köylerinde toplanan mısırlar, Alıçlı köyü muhtarlık binası önüne getirildi. Burada köylüler tarafından imece usulü soyulan mısırların bir bölümü öğütülürken, bir kısmı da tohum için ayrıldı. 3 saat süren etkinlikte köylüler, mani ve türküler söyleyip keyifli vakit geçirdi. Çocuklar da büyüklerine eşlik etti. Yöreye özgü ‘malak çorbası’ pişirilip ikram edildi. Etkinliğe Ulus Kaymakamı Fırat Kadirpoğlu, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ile Kastamonu, Karabük ve Zonguldak’tan çok sayıda kişi katıldı.

‘İMECE GELENEĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ BİZLERİ SEVİNDİRİYOR’

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, “6 köyde yaşayan vatandaşlarımız 200 yıl önceki gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışıyorlar. Buranın en önemli gelenekleri arasında yer alan mısır imecesidir. Geçmişte köylerde yaşayan insanlar bir araya gelerek orak imecesi de yapıyordu. Buradaki asıl gaye, ortak işlerin toplanarak daha verimli hale gelmesini sağlamaktı. Günümüzde imece geleneği artık bitmek üzere ama burada yaşatılmaya çalışılıyor, bu da bizi sevindiriyor” dedi.