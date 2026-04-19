Kulüp, yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Görkem Kazan ile yeniden anlaşma sağladı. Kazan, Manisa temsilcisini Sultanlar Ligi’nde de çalıştırmaya devam edecek.

Tarihi Başarı Sonrası Yeni Sezon Planı

Lig’den yükselerek Sultanlar Ligi’ne çıkma başarısı gösteren Manisa ekibi, yeni sezona güçlü bir yapılanmayla hazırlanıyor.

Yönetimde Değişim

Kulüpte geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık görevine Alper Ayan seçildi. Böylece kulüpte hem yönetim hem de teknik ekipte yeni sezon öncesi önemli değişiklikler yaşandı.

Vestel Manisa BBSK, Sultanlar Ligi’nde kalıcı olmayı hedeflerken, teknik ekip istikrarıyla da dikkat çekiyor.