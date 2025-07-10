Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediyeye bağlı bazı imar işlemleriyle ilgili yolsuzluk iddialarına yönelik başlatılan rüşvet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, 110 bin avro rüşvet aldığı sırada güvenlik güçlerince suçüstü yakalanarak tutuklandı.

İddialara göre, Tüter bazı iş insanlarından belediye işlemlerinin hızlandırılması ve onay süreçlerinin olumlu sonuçlanması karşılığında rüşvet talep etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen teknik takip ve delil çalışmaları sonrası operasyon düzenlendi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Tüter, daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirerek savcılığa kapsamlı bir ifade verdi. Tüter’in itirafçı olmasıyla birlikte soruşturmanın yönü genişletildi.