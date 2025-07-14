Mamak Belediyesi, LGS tercih sürecinde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. 14-24 Temmuz tarihleri arasında Musiki Muallim Mektebi’nde tercih desteği veriliyor.

Mamak Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrencilere ve velilere destek olmak amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattı. 14 Temmuz’da başlayan rehberlik süreci, 24 Temmuz’a kadar devam edecek.

24 Temmuz'a Kadar Hizmet Verecek

Danışmanlık hizmeti, Musiki Muallim Mektebi’nde hafta içi her gün 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında sunuluyor. Alanında uzman rehber öğretmenler ve eğitim danışmanları, öğrencilerin başarı sıralaması, ilgi alanı ve hedefleri doğrultusunda en doğru tercihi yapabilmeleri için bire bir destek sağlıyor.

LGS tercih döneminin sona ereceği 24 Temmuz’a kadar hizmetin aralıksız devam edeceği açıklandı.