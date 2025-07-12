Mamak Belediyesi Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon üç farklı kategoride kazandığı kupalarla başarılı bir grafik çizdi. Takım, sezonu Ankara gol rekoru kırarak tamamladı. A Futbol Takımı, 2. Amatör Lig’den 1. Lig Amatör Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.

Grubundaki 12 maçı namağlup tamamlayan takım, toplamda 98 gol atarak dikkat çekti. Sporcular ve teknik ekip, bu önemli başarısını Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile paylaşmak üzere belediyeyi ziyaret etti.

Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Başkan Şahin, kulüp yöneticileri ve sporcuları tebrik ederek, yeni sezonda da başarı sözü aldı. Başkan Şahin, genç sporculara gelecekte de ilçeyi gururlandıracak performanslar sergilemeleri çağrısında bulundu.