Gölbaşı Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını küçük yaşlarda teşvik etmek amacıyla “Dönüştür, Hediye Kazan!” kampanyasını renkli bir etkinlikle tanıttı. Cumhuriyet Caddesi Mevlana Parkı girişinde bulunan Atığın Sıfır Noktası’nda düzenlenen buluşmaya Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da katıldı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, geri dönüştürülebilir atıklarını getiren miniklere çeşitli hediyeler verildi. Evlerinden getirdikleri karton, kâğıt, cam, metal, alüminyum ve atık yağları teslim eden çocuklar, hem puan toplayarak ödül kazandı hem de çevreyi korumanın gururunu yaşadı.

Alanı dolduran aileler ve vatandaşların da keyifli anlar yaşadığı organizasyonda, yüz boyama etkinlikleri ve müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Çocuklardan biri, atık kapaklardan yaptığı Türk Bayrağı’nı Başkan Odabaşı’na hediye ederek alkış topladı.

“Çevreyi birlikte koruyacağız”

Çocuklarla yakından ilgilenen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çevre duyarlılığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün burada çocuklarımızla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Onlar hem eğlendi hem de çevreye katkı sağladı. Bizim amacımız sadece atık toplamak değil, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak. Vatandaşlarımızdan ricamız, kampanyaya destek vererek geri dönüşüm sürecine katkı sağlamalarıdır. Hep birlikte Gölbaşı’nı daha temiz, yeşil ve sürdürülebilir bir ilçe haline getirebiliriz.”

Hediye sistemiyle dönüşüm daha eğlenceli

Kampanya kapsamında teslim edilen her atık türü belirli bir puan kazandırıyor. Toplanan puanlarla çocuklar; oyuncak araba, Barbie bebek, basketbol topu, zekâ küpü gibi hediyelere ulaşabiliyor.

Vatandaşlar, kampanya süresince Eymir Mahallesi Manyas Caddesi ve Mevlana Parkı girişinde bulunan Atığın Sıfır Noktasına atıklarını teslim ederek puan biriktirmeye devam edebilecek.