Malatya’nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Hekimhan ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Özdemir idaresindeki 44 S 7810 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay Yerinde ve Hastanede Acı Kayıp

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde minibüste bulunan Hamza Günay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte 11 kişi ise Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Yücel de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralı 10 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.