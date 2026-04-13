İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/591873

1- İdarenin 1.1. Adı : KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Hipodrom cad.emniyet mah. no:5 YENİMAHALLE/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03125074644 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 27.04.2026 - 11:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat 7 Yenimahalle/ANKARA (Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale Toplantı Salonu)

3.1. Adı : Muhtelif Zirai Malzeme, Bitki Besleme ve Toprak Düzenleyici Ürünleri Mal Alımı İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 360.000 metre Silaj Paketleme Streci, 120.000 metre Silaj Paketleme Filesi, 24.000 metre Sebze Malç Naylonu, 14.250 m² Jüt Taban Örtüsü, 35 paket Balya İpi, 1000 litre Torf, 1000 litre Perlit, 100 litre Vermikülit, 5000 kg Diamonyum Fosfat (Çözünebilir Katı Formda), 5000 kg MAP ( Monoamonyum Fosfat), 250 kg Potasyum Sülfat alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malzemeler, Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 5 (beş) iş günü içerisinde yapılacak olan işe başlama bildiriminden sonra, 45 gün içerisinde Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mevkiinde bulunan Tarım Kampüsü'ne teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Malzemeler, Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 5 (beş) iş günü içerisinde yapılacak olan işe başlama bildiriminden sonra, 45 gün içerisinde Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mevkiinde bulunan Tarım Kampüsü'ne teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmeyi müteakip idarenin 5 gün içinde işe başlama bildirimi ile

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

Muhtelif Zirai Malzeme, Bitki Besleme ve Toprak Düzenleyici Ürünleri Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2- İhalenin3- İhale konusu mal alımının4- Katılım ve yeterlik kriterleri:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1. Teklif mektubu.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3. Geçici teminat.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.