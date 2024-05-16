ÇAKARLI ARAÇLARI KİMLER KULLANIR ?

Trafikte sıkça gördüğümüz çakar lambalı araçlar var. Bunlar neyin nesidir? Kimler takabilir, ne anlama gelir, hangi durumlarda kullanılır gibi birçok soru insanların kafasında dolanıyor. Her gün gazeteye gelirken mutlaka bir kaçına rastlıyorum. Bazen trafiğin en sıkışık yerlerinde yol vermek zorunda kalıyoruz. Benim gibi bir çok kişi de araç kullanırken tedirgin oluyor.

Peki çakarlı araçları kimler kullanır diye bir araştırma yaptım.

Çakar lamba. geçiş üstünlüğü alabilmek ve trafik kurallarının bazılarından muaf olabilmek için kullanılıyor. Bu lambayı kullanmak ise yasa kapsamında sadece belli kişilere ve bellik kurumlara hak olarak sunulmuş.

Çakar lamba, çakar protokolü adı verilen bir protokol ile kullanımı sınırlandırılmış. 2019 yılında son olarak güncellenen bu protokol kapsamında çakar lamba kullanımı sadece Karayolları Trafik Kanunu 71. Madde ve Trafik Yönetmeliği 141. Madde içerilerindeki araçlara serbest. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır:

1-Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar,

2-İtfaiye araçları, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar,

3- Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıta araçları,

4-Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar,

5-Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,

6-Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının üst makamlarına ait olan araçlar,

7-Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olduğu yönetmelikte belirlenen araçlar.

Demek ki isteyen herkes araçlarına çakar lamba takamıyor. Takarsa cezası var.

Asıl konuya gelirsek, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 yılında Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sinan Ateş'in firari katil zanlısı Eray Özyağcılar, Erdirne’den Yunanistan’a kaçarken yakalanmıştı. Eray Özyağcılar’ın önce Ankara’dan İstanbul’a, oradan Edirne’ye çakarlı araçla götürüldüğü iddiası var.

Sinan Ateş suikastına ilişkin hazırlanan iddianamede bilgilerine yer verilmeyen Audi marka çakarlı aracın, cinayetin ertesi günü Plaka Tanıma Sistemi’ne takılan görüntüsüne de T24'ten Asuman Aranca ulaşmıştı.

Görüntülerde, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'yı kaçıran aracı Ülkü Ocakları'nın eski yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel’in kullandığı tespit edilmişti.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, aracın koruma tahsisi bulunduğunu belirterek, “Çakarlı aracın kim adına kayıtlı olduğu, kimler tarafından kullanıldığı, olay tarihi, öncesi, olay günü ve olay sonrası, gişe geçiş bilgileri, Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) geçiş güzergâhlarının, o tarihlerdeki kullanıcısının, bu araçta kimlerin yer aldığının tespit edilmesini ve bu şahısların diğer şüpheli şahıslar ile baz istasyonu karşılaştırması yapılmak suretiyle tespit edilmesini talep ediyorum” şeklinde ifade vermiş ancak bu ifade iddianameye girmemişti.

Sinan Ateş cinayetinin tüm yönleri televizyonlarda tartışılıyor da, ülkü ocakları yöneticilerinin nasıl çakarlı araç kullandıkları konusunda neden bir açıklama yapılmıyor ?

Koruma kararına istinaden eski bakanlar, iş insanları, gazetecilerin ve koruma ekiplerinin araçlarında çakar lamba takmak yasak olduğu halde, hangi yetkiyle Ülkü Ocakları yöneticileri çakarlı araç kullanıyorlar.?

Bu konunun da irdelenmesi gerek.