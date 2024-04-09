Ramazan da bitti

Yarın Ramazan, oruca başlıyoruz, demiştik. Bugün, yarın bayram, diyoruz. Allah sağlık verdi, bir ay bir gün gibi geçti. Bayrama kavuştuk, şimdi akraba, arkadaş, dostlara hayırlı bayramlar diliyorum. Allah sağlık, mutluluk, huzur, neşeli, bereketli günler içinde, tekrarına kavuştursun, diyorum. Müslümanlar için oruç farz kılınmıştır çünkü oruç, insan sağlığı için çok faydalıdır. Hz. Muhammed, Kur’an-ı Kerim’in emri olan bu ibadeti, insanlara tebliğ ettiği yıllarda, kimse orucun ne gibi faydası olduğunu bilmiyordu. 1400 sene sonra bilim adamları, araştırmaları sonunda, insanlar aç olunca vücudumuzdaki hücreler zayıf, zararlı hücreleri yok ettiklerini gördüler ve birçok hastalığı yapan hücrelerin, bu sayede yok olduklarını tespit ettiler. Allah’ın kullarını koruduğunu gördüler.

Yarından itibaren üç gün bayram, iki gün de tatil. Sonra seçilen başkanlar, ilk iş olarak iş imkânı yaratıp insanlara çalışma fırsatı vermelidir. Yaşlı, çalışma gücü olmayan, yaşamak için geliri yetmeyenler dışında kimseye sosyal yardım yapılmamalıdır. Onlara ne iş yapmak istedikleri sorulup iş imkânı yaratmalıdır. Kooperatifler kurulup, belirli toplulukları bir araya getirip çok sayıda insanlara kazanç sağlayacakları iş imkânı vermelidir. Ankara’da, Mansur Yavaş’ın aşı ve ped projeleri, sağlıkla ilgili yardımları destekliyorum. Her şeyden en önemli olan insan sağlığıdır. Bu konuda her yapılan yardım, insanları yaşatmak için olduğu için önemsiyorum, destekliyorum.



Meral Akşener, İyi Parti aşkanlığını bırakıp siyasetten çekilme kararını vermesi çok isabetli oldu. Sözünün eri dedirtti, partiyi kurduğu günlerdeki gibi halkın özlem duyduğu mert, dürüst insan profili çizdi. İnşallah kararından dönmez, İyi Parti’nin başına kim geçerse geçsin, şimdiki durumundan iyi olur, ayrılan kaliteli insanları toplar, Türk siyasetinin ihtiyacı olan politikasını sürdürür.

Bu yıl, bayram tatili uzun olmasına rağmen insanlar memleketlerine gidemediler. Çünkü yol masraflarını karşılamakta zorlandıklarını gördük. Bu fiyat artışlarının nedenine bakınca, tek görünen ahlaksızlık olduğunu, başı bozuk olan insanların devletten korkmadığını, saymadığını tespit ettik. Bunlara gereken ders verilmezse, bu adamlar her fırsatta aşırı fiyat artışları yapıp halkı soymaya devam edecektir, halkın hiçbir yaptırım gücü yoktur. Sabah kalkınca, bir gün önce 300 TL olan otobüs ücreti 400 TL olmuş. Halk ne yapabilir, gideceği yere, yürüyerek gidecek hali yok. 400 TL ödeyip gideceği yere gidiyor, biri gelip bu aşırı fiyatının sebebini sormuyor. Sonunda enflasyon canavarı diye ne idüğü belli olmayan şeye bağlayıp insanlar uyutuluyor.

FB, perşembe günü Olimpiakos'la Konferans Ligi eleme gurubu, ilk maçına Yunanistan’da çıkıyor. Ülke puanını yükseltecek olan bu maçı kazacağına inanıyorum. Damarlarında Türk kanı taşıyanların gurur duyacağı bir sonuçla, galibiyetle gelecektir. Kötülerin ders alacağını düşünüyorum. FB’ye kumpas kuranlara ders vereceğine inanıyorum.