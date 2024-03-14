ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA İLGİNÇ OLAYLAR

Ülkemizde ve dünyada gün geçmiyor ki ilginç olaylar ve yaşamlar gündemde her zaman yerini koruyor. Benim bir arkadaşım,evinde yılan besliyordu ,birgün evine ziyarete gitmiştim, bir anda yılan, oturduğum koltuğun kenarından kayarak tam ense köküme doğru geldi ve orada birkaç saniye kaldı,ne yapacağımı şaşırdım, korkudan dondum kaldım, neyseki yılan koltuktan kayarak evin içerisinde turuna devam etti. Daha bunu gibi kim bilir kimler hangi olayları yaşamıştır. Bu haftaki köşe yazımda, geçmişten günümüze neler yaşanmış,sizleri bu konularda bir yolculuğa çıkarmak istiyorum.

-Konya'nın Karapınar İlçesi'ndeki bir bekçi köpeği sahibinin cep telefonunu yutar. Olay köpeğin karnından telefon melodisi gelince anlaşılır. Talihsiz telefon küçük ebatlarda olması nedeniyle dışkı yoluyla dışarı atılır.



-Gaziantepli öğretmen, yazdığı dördüncü hikaye kitabının tanıtımını, kitap arası çiğ köfte ile yapar.



Yazar, Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının olmadığından şikayet ederek, kitabının imza gününü köfteci dükkanında yapmak zorunda kalır.



-Belçika'da yaşayan Türk işadamı ,Ferrari'sine LPG taktırmak isteyince 145 bin Euro'luk otomobili, şirket tarafından elinden alınır.

-Bugün bir savcıya gidip "Sayın savcım, ben domatesi dava edeceğim" desek ne olacağını kestirmek zor ancak 1820'de domatesler davalık olmuş. O dönemde domateslerin zehirli ve "kötü" olduğu düşünülüyormuş. Robert Gibbon Johnson, domateslerin savunması için mahkeme salonunda oturup bir sepet dolusu domates yer. New Jersey'deki davada izleyiciler, Johnson'ın ilk ısırıktan sonra ölmemesine çok şaşırmıştır!!.



-Erkekler genellikle kadınların araba kullanma konusunda başarısız olduğunu düşünürler. Çin deki bir alışveriş merkezinin yetkilileri de aynı fikirde olmalı ki kadınlar için ayrı park yeri yaparlar. Bu park alanları diğerlerine göre daha geniştir. Hal böyle olunca da kadın sürücüler araçlarını daha kolay bir şekilde park etme imkanı bulurlar.

-Hindistan'ın Assam eyaletinde pirinç birası içip sarhoş olan 12 fil 3 kişiyi ezerek öldürür 2 kişiyi de yaralar. Resmi rakamlara göre Assam eyaletinde son 5 yılda filler en az 150 kişiyi ezerek öldürmüştür.



-Endonezya Devlet Başkanı Megawati Sukarnoputri destekçilerine "Partiye verilecek oyları artırmak için daha çok sevgili edinin" çağrısında bulunur. Seçim kampanyası nedeniyle Semarang kentinde bulunan Sukarnoputri "Bir kız arkadaşınız varsa daha fazlasını bulun. Gelecek seçimler için hepsini partimize üye yapalım" der.



-Almanya da yaşayan adam eşinden boşandıktan sonra evindeki her şeyi ikiye bölüp yarısını kendisi almış yarısını da karısına bırakmış. Her Şey derken gerçekten de evde istisnasız ne varsa ikiye bölmüştür.

-New York'ta 5'inci caddede bir adama araç hafifçe çarpar. Adama bir şey olmaz.. Şoförle konuşur ve yerden kalkarken olayı gören biri yanına gelerek “yerden kalkmazsa sigortadan para “alabileceğini söyleyince, adam yeniden aracın önüne yatar. Araç sürücüsü ise adamın gittiğini düşünerek gaza basar ve adam ölür...



-1840'da ABD başkanlığına seçilen William Henry Harrison çok soğuk bir günde Washington'da açık havada düzenlenen göreve başlama töreninde şapka ve palto giymeyi reddederek yaptığı uzun konuşma sonucu zatürre olur. Yeni başkan sadece bir ay görev yaptıktan sonra ilginç bir şekilde ölür.



-Jake Fen isimli Macar adam, eşini korkutmak için kendini asmış pozu verir. Eve gelen eşi, kocasını o halde görünce bayılır. Kapıyı açık gören komşu kadın içeri girince iki cesetle karşılaştığını sanıp evi soyar. Topladıkları ile evden çıkarken Jake, kadına bir tekme atar. Cesedin canlandığını sanan kadın, korkudan ölür. Ev sahibi mahkemeye çıkar ve beraat eder..

-Kamboçya'da 2 asker, patlamamış mayınla futbol oynamaya kalkınca hayatlarını kaybeder. Olayı ilginç kılan bir başka nokta, parçalanarak can veren 2 askerin, Kamboçya ordusunun en iyi mayın uzmanları arasında yer almasıdır.



-ABD'nin Alabama eyaletinde 25 yaşındaki bir asker tükürme alışkanlığının kurbanı olur. Pencerenin kenarına oturarak, tükürüğünü, büyük bir tencere şeklindeki sokak lambasına isabet ettirmeye çalışan asker, dengesini kaybedip 11. kattan düşer.



-Gillette şirketi 1902 yılında güvenli jilet satmaya başladığında yüzlerce erkek satın alır. Daha sonra da bu jiletlerin sakallarını kesmediğini söyleyerek onları çöpe atarlar. Gillette yetkilileri, mutsuz müşterilerin tıraş olmadan önce jiletin sarıldığı kağıdı

çıkarmadıklarını fark ederler!!!.

-Chevrolet, yeni model arabası için "Nova" ismini bulur ama sonra arabayı Latin Amerika da satamayacakları anlar. Çünkü "Nova", İspanyolcada "gitmez" demek miş!!!.



-1975'de İngiliz bir çift televizyonda en sevdikleri programı izlerken, erkek yarım saat süren bir gülme krizi sonucu kalp krizi geçirerek ölür.Eşi, cenazeden sonra programın yapımcılarına bir mektup yazarak, kocasını hayatının son dakikalarında bu kadar mutlu ettikleri için teşekkür eder.



-Fransız İmparatoru'nun Napolyon,kendisi ve adamları için bir tavşan avı düzenlenmesini ister. Napolyon'un emrine uyan uşakları, toplamda 3000 tavşanı yakalayıp av arazisine getirirler. Kafesler açılınca tavşanlar kaçmak yerine bir sürü halinde Napolyon ve adamlarına saldırır.

-Günümüzde dünyanın hemen her yerinde kullanılan bir mutfak eşyası olan çatallar, bir dönem İtalya'da kullanılmamış. 11. yüzyılda dönemin kilisesi, çatal kullanmanın günah olduğuna karar verir. Gerekçe ise çatalların "tanrının yaratmadığı yapay eller"

olmasıymış!!.



-13. yüzyılda, o dönemin papası olan 4. Gregory kedilere savaş ilan eder. Bugün sağda solda cadı imgelerinde gördüğümüz siyah kediler başta olmak üzere kedilerin şeytana hizmet ettiğine inanan Papa, Avrupa çapında kedilerin yok edilmesine neden olur. Kediler olmayınca hastalık taşıyan farelerin cirit atmaya başlaması ile birlikte Avrupa nüfusunun önemli kısmı yok olur.



-İngiliz-Zanzibar Savaşı, tarihteki en kısa savaş olarak bilinir. 27 ağustos 1896'da Birleşik Krallık askerleri ile Zanzibar Sultanlığı arasındaki savaş, başladıktan 38 dakika sonra sona erer. Savaşı büyük bir donanma gücüne sahip olan İngiliz tarafı

kazanır.

-16. yüzyılda İngiltere'de sınıflar arasındaki farkı belirginleştirmek için bazı yasalar çıkarılmış. Bu yasalardan biri de 13 yaşından büyük herkesin bir şapka takmasını zorunlu kılan yasadır. Kişiler, sosyal sınıfına göre şapkasına bir tüy takar. Alt sınıflar kaz, ördek, tavuk tüyü kullanırken üst sınıflar daha egzotik tüyler takar. Alt sınıftan biri, üst sınıflara ait tüy takarken yakalanırsa idam edilir