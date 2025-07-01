CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP İzmir İl Başkanlığı’na yönelik yürütülen soruşturma ve toplu gözaltı kararlarına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Tanal, “İzmir’e yönelik operasyon hukuki değil, siyasidir. Siyasi iktidar yargıyı sopa gibi kullanıyor, muhalefeti susturmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Operasyonların amacının yerel seçimlerde kaybedilen büyükşehirlerin intikamını almak ve CHP’li belediyelerin halkla kurduğu bağı kesmek olduğunu savunan Tanal, adaletin siyasete alet edilmesine karşı çıkacaklarını vurguladı.

Tanal ayrıca, geçmişte İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne açılan ve beraatla sonuçlanan davaları hatırlatarak, “O davalar bile bugünkü operasyonların hukuki değil siyasi mühendislik ürünü olduğunu göstermektedir” dedi.