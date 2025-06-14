Merkezi sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okulda 37 salonda yapılacak.

Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek.

Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.