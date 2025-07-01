MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu.

Sağlıklı görünen Devlet Bahçeli, hastalığı süresince hakkında çıkan dedikodulara değindi.

Devlet Bahçeli, "Geçirmiş olduğum rahatsızlık nedeniyle ayrı kaldık. Ancak fitne durmadı. Yaylım ateşi sürdü. Yapay zeka ile konuştuğumu ileri süren kabak kafalı zehirli diller, 'O kendisi değil, ropottur' dediler.

Gerçeği gizleyip 'oldu' diyen şarlatanları hayretle izledim." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Leman Dergisi’nde yayınlanan karikatürü de eleştirdi. Bahçeli, "Peygamberimize yapılan saldırıyı lanetliyorum. İslamofobiye karşı hukuki eylem planı hazırlanmalı. Leman Dergisi’ni kınıyorum. Leman Dergisi sözde mizah dergisidir." diye konuştu.