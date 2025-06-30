Bayburta'ta Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde yaşayan Lokman Kelleci, evinde garip tıkırtılar duydu. Sesin banyodaki lavabodan geldiğini fark eden ve durumu anlamak için lavaboyu dikkatlice inceleyen Kelleci, deliğe sıkışmış bir yılan olduğunu gördü.

Panikleyen ancak soğukkanlılığını koruyan Kelleci, yılanın zarar görmemesi için lavaboyu çekiç yardımıyla dikkatlice kırdı. Uzun uğraşlar sonunda lavabodan çıkarılan yılan, doğaya salındı.

O anlar kamerada

Yaşanan ilginç olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde ev sahibinin lavaboyu dikkatli darbelerle kırdığı, ardından yılanın yavaşça çıkarıldığı anlar yer aldı.

Olay sosyal medyada büyük ilgi görürken, bazı kullanıcılar yılanın kanalizasyon hattından banyoya ulaşmış olabileceğine vurgu yaptı.