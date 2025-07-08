Instagram'da paylaştığı gönderinin altına yorum yapan Lana Del Rey, Filistin'e destek açıklamasıyla dikkat çekti.

Del Rey, saldırıları yakından takip ettiğini belirterek 'Filistin için her gün dua ediyorum ve barış en büyük dileğim.' dedi.

'Barış anlaşmasına yaklaşıldığında çok umutlanmıştım.' diyen sanatçı, masum sivillerin saldırılarda hayatını kaybetmesinin 'seyretmesi zor' bir durum olduğunu vurguladı.

Ateşkes umudunu koruduğunu söyleyen Del Rey, 'Bu uzun süredir devam eden bir çatışma ve çözüm bulunamaması inanılmaz derecede üzücü.' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Dilara Karataş