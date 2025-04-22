Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un 88 yaşında dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından, Vatikan'da kilise hukukunun öngördüğü süreç resmen başlatıldı.

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Vatikan’ın resmi yayın organı Vatican News’ta yer alan habere göre, dün akşam saat 20.00 civarında Papa’nın ölüm ilanı geleneklere uygun şekilde yüksek sesle okundu ve cenazesi tabuta yerleştirildi.

Bu işlemin ardından, Papalık Makam Vekili (Kamerlengo) unvanını taşıyan Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile birlikte Papa’nın konutundaki özel odaları ve Papalık Sarayı’ndaki kişisel alanları kapatarak mühürledi.

Kardinal Farrell’in gözetiminde, Papa’ya ait olan ve geleneksel olarak kullanılan “balıkçı yüzüğü” de imha edildi. Böylece kilise hukukunun gereği olan “Sede Vacante” yani Latince “makam boş” durumu resmen ilan edildi.

Vatikan’ın resmi web sitesi de bu gelişmenin ardından güncellenerek, statüsünü "Sede Vacante" olarak duyurdu.

Öte yandan, Papa Franciscus’un vefatının ardından ilk Kardinaller Kongregasyonu toplantısının bu sabah yapılacağı bildirildi. Bu toplantıda, cenaze töreninin tarihi başta olmak üzere önemli detayların ele alınması bekleniyor.

Papa Franciscus’un sağlık durumu bir süredir ciddiyetini koruyordu

Şubat ayında şiddetli bronşit şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Papa Franciscus’a çift taraflı zatürre teşhisi konulmuş ve Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 38 gün boyunca tedavi görmüştü. Taburcu edildiği 23 Mart tarihinden sonra yaklaşık iki ay sürecek bir dinlenme sürecine girmesi önerilmişti.

Papa'nın doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda, hastanede kaldığı süreçte Papa Franciscus’un iki kez ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığını açıklamıştı.

Kamerlengo Kardinal Joseph Farrell, 21 Nisan sabahı yaptığı duyuruda, Papa Franciscus’un yerel saatle 07.35’te hayata gözlerini yumduğunu belirtmişti.

Vatikan ise aynı akşam yaptığı açıklamada, Papa’nın ölüm nedeninin geçirdiği inme, ardından gelişen koma ve geri dönüşü olmayan kalp yetmezliği olduğunu bildirdi.