Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan gazi Ahmet Gümüş (36), basketbolla hayata tutundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda basketbol oynayan Gümüş, "Milli takıma girmek için çabalayacağım, çalışacağım" dedi.

Keçiören ilçesinde emlak ofisi sahibi Ahmet Gümüş, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sokağa çıktı. Ahmet Gümüş, Jandarma Genel Komutanlığı önünde darbecilerin açtığı ateş sonrası karnından 3 kurşun ile vurularak ağır yaralandı. Gümüş, önce Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine 50’den fazla şarapnel parçası da isabet eden Gümüş, 15 gün yoğun bakımda kaldı ve 3 ameliyat geçirdi. Ardından, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Gümüş, omuriliğinden 4 ameliyat daha geçirdi. Yoğun bakım sürecinin ardından Gümüş’ün Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Gaziler FTR) ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde, fizik tedavi süreci başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanede tedavi sürecinde ziyaret ettiği Gümüş, omuriliğinde oluşan hasar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. 2018 yılında gazilik madalyasını alan Ahmet Gümüş, doktorlarının yönlendirmesiyle Gaziler FTR'de, TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda basketbola başladı. Basketbol ile yaşadığı süreci atlatan Gümüş'ün hedefi, takımında başarılı olup milli takıma girmek.

'HİÇ UNUTAMADIM'

Gazi Ahmet Gümüş, 15 Temmuz 2016 günü, Gölbaşı'nda bulunan iş ortağının aramasıyla darbe girişiminden haberdar olduğunu söyleyerek, "Sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile Külliye'nin oralara gittik, herkes duvar diplerine, araç altlarına yatıyordu. Genç bir çocuk vuruldu. Orada, Jandarma Komutanlığı'nın önündeki askerler hiçbir şekilde ambulansın yanaşmasına izin vermiyordu. Gidip yardımcı olalım diye, askerlerle konuşmak için Türk bayrağı aldık. Bayrağı önümüzde siper ederek, askerle konuşarak yaralıyı almaya çalıştık. Uyarı ateşi açtılar bize. Ama durmadık. Sonra benim sol bacağım komple havaya kalktı. Vücudumdan kanlar boşaldığını gördüm. O zaman ambulans gelmedi. Bir sivil vatandaş askerle arama aracını çekti ve yan koltuktan beni araca bindirdiler. O gece bir film sahnesi gibiydi aslında. O bombaların düşme anını, vurulma anımı unutmadım. Hiç tanımadığım biri, önüme arabasını siper etti, hastaneye götürdü. Hiç unutamadım bunları" ifadelerini kullandı.

'9 YILDA 17 AMELİYAT OLDUM'

15 gün sonra hastanede gözlerini açtığını ve yoğun bakımdan çıktığını belirten Gümüş, "3 mermi isabet etmiş vücuduma. Bir de bombanın şarapnel parçaları isabet etmiş. Yoğun bakımdan sonra kendime geldiğimde ayaklarımı hissetmediğimi fark ettim. Doktorlar, omuriliğimde kırık olduğunu, sinirlerimde tahribat olduğunu söylediler. 3 ay içerisinde 7 ameliyat geçirdim, omurilik yaralanması ve iç organ yaralanmaları nedeniyle. T12, L1 seviyesinde sinir hasarı var omuriliğimde. Toplamda 9 yıl içerisinde 17 ameliyat oldum. Ardından, fizik tedavi ve rehabilitasyon dönemim oldu. 9 yıldır fizik tedavi görüyorum" dedi.

Gümüş, doktorlarının yönlendirmesiyle basketbola başladığını belirterek, "Doktorlarım bana ısrarla 'sosyal hayatını da bırakma, sosyal hayatına da adapte ol' dediler. Baya hareketli, çok güzel bir spor. Basketboldaki hareket oranı bana iyi geldi. Sonra fizik tedavi için bıraktım bir süre. Şimdi tekrar döndüm. 2 aydır TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda oynuyorum. Bana çok iyi geliyor. Bütün engellilere tavsiye ediyorum spor yapmalarını kendilerini bulmaları için. Milli takımda olmak için çabalayacağım, çalışacağım. Milli takımda olursam çok mutlu olurum. Şu an tek hedefim basketbol" diye konuştu.