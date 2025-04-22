Küresel piyasalarda dalgalı seyir devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sertleştirmesi ve Washington’un korumacı ticaret politikalarının yarattığı belirsizlikler yatırımcı güvenini sarsıyor.

Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında Powell’ı doğrudan hedef aldı ve birçok kişinin faiz indirimi talep ettiğini vurguladı. Enerji ve gıda fiyatlarında kayda değer bir düşüş yaşandığını belirten Trump, enflasyonun neredeyse yok denecek seviyede olduğunu savunarak, Fed’in faizleri şu an düşürmemesi halinde ekonomik yavaşlamanın kaçınılmaz olacağını dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta da Powell’ı faiz indiriminde gecikmekle suçlayan Trump, memnuniyetsizliğini açıkça dile getirmiş ve Powell’ın görevi bırakmasını istemesi halinde hemen ayrılacağını ifade etmişti. Fed Başkanı’nın siyaset yaptığını öne süren Trump, faizlerin daha da aşağı çekilmesi gerektiğini yinelemişti.

Bu açıklamalar, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda endişeleri artırırken, doların değer kaybetmesine yol açtı. Analistler, Powell’a yönelik eleştirilerin yatırımcı güvenini daha da zayıflattığını belirterek, hükümet ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

“Herkesle Anlaşma Sağlanacak”

Trump, Paskalya töreninde yaptığı değerlendirmede Avrupa Birliği ile gümrük tarifeleri konusunda anlaşmaya varma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, “Sonuçta herkesle anlaşacağız” dedi.

Jeopolitik cephede de iyimser mesajlar veren Trump, Rusya-Ukrayna savaşında bu hafta bir anlaşmaya varılabileceğini söylerken, İran’la da “oldukça iyi görüşmeler” yürütüldüğünü söyledi.

Altın Tırmanışta, Dolar Geriliyor

Ticaret savaşlarına dair belirsizlikler ve Fed ile Beyaz Saray arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle altının ons fiyatı 3.494,80 dolarla tarihi zirvesini gördü. Şu sıralarda ons altın yüzde 5,1 artışla 3.482 dolardan işlem görüyor.

ABD tahvillerinde ise satış baskısı dikkat çekiyor. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi son 3 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Brent petrol ise yatay hareketle 65,8 dolardan işlem görüyor.

Trump’ın açıklamalarının ardından yükselen risk algısı, New York borsasında sert düşüşlere neden oldu. S&P 500 endeksi yüzde 2,36, Nasdaq yüzde 2,55 ve Dow Jones yüzde 2,48 oranında geriledi. Ancak yeni işlem gününde ABD vadeli endeksleri pozitif bir açılışa işaret ediyor.

Bugün yatırımcılar, Tesla, Verizon, Lockheed Martin ve 3M gibi dev şirketlerin ilk çeyrek finansal sonuçlarını takip edecek. Analistler, hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğine dikkat çekiyor.

Avrupa Borsaları Tatil Sonrası Açılıyor

Paskalya tatili nedeniyle iki gündür kapalı olan Avrupa piyasaları bugün yeniden işleme açılıyor. Gözler, AB ile ABD arasındaki tarife görüşmelerinde ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalarda olacak.

Avrupa tarafında, ABD ile ticaret anlaşmasına varılabileceğine dair beklentiler güç kazanırken, Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeler de yatırımcıların radarında kalmayı sürdürüyor.

Asya Piyasalarında Karışık Seyir

Asya borsaları, ticaret görüşmelerine dair haber akışı gölgesinde karışık bir görünüm sergiliyor. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 2019’da ABD ile imzalanan anlaşmayı bozma niyetinde olmadıklarını açıkladı; ancak Trump’ın otomobil tarifeleriyle ilgili tutarsızlıklar konusunda endişelerini sürdüreceğini ifade etti.

Çin dışındaki Asya ülkeleri ticaret müzakerelerine iyimser yaklaşırken, Çin’de ise iç talebi destekleyecek teşvik beklentilerinin risk algısını sınırladığı belirtiliyor.

Bu gelişmelerle birlikte, dolar/yen paritesi yüzde 0,6 düşüşle 139,9 seviyesine gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi test etti. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,1, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,1 gerilerken; Çin’de Şanghay bileşik yüzde 0,4 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

BIST 100 Günü Pozitif Kapattı

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da pozitif seyir hakimdi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 artışla 9.321,64 puandan tamamlarken, VİOP’ta BIST 30 Nisan vadeli kontrat yüzde 0,6 değer kazanarak 10.257 puanda kapandı.

Dolar/TL kuru dün yüzde 0,5’lik artışla 38,1970 seviyesinden kapanırken, bu sabah açılışta yüzde 0,1 yükselerek 38,2520’ye ulaştı.

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı tüketici güveni ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise ABD Richmond Fed imalat endeksi ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmasının piyasalar üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Takip Edilecek Veriler:

10.00 Türkiye – Nisan ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye – Nisan ayı finansal hizmetler güven endeksi

17.00 ABD – Richmond Fed imalat endeksi

17.00 Avro Bölgesi – Tüketici güven endeksi

17.00 Avro Bölgesi – ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması