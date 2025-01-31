Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu ortamda, Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Trump'ın uygulayacağı tarifelerin küresel ticareti sekteye uğratabileceğine yönelik endişeler varlığını korurken, bu durum ABD Merkez Bankasının (Fed) bu zamana kadar enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımlar üzerinde tehlike oluşturuyor. Analistler, gelecek dönemde veri merkezli hareket edecekleri açıklayan Fed yönetimi ile Trump'ın politikaları arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak öne çıktığını kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyürken, 2024'ün genelinde yüzde 2,8'lik büyüme performansı gösterdi. Ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları ile kamu harcamalarındaki artış etkili oldu. Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,3 arttı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 25 Ocak ile biten haftada 207 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu yayımlayan ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geliri ve karı beklentilerin altında gerçekleşirken, buna karşın şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 3 yükseldi. Meta'nın hisseleri de piyasa beklentilerinin üzerinde gelir ve kar açıklamasının ardından yüzde 1,5 değer kazandı. Mali takviminde 28 Aralık 2024'te biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Apple da bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 4 artışla 124,3 milyar dolara yükseldi. Apple, önceki yılın aynı döneminde 119,6 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 7 artarak 36,3 milyar dolara çıktı. Geçen yılın ekim-aralık döneminde geliri yüzde 12 artan Microsoft'un hisseleri ise zayıf gelir beklentisi bildirmesi sonrasında yüzde 6'nın üzerinde geriledi. IBM'nin hisseleri de karının beklentileri aşması sonrasında yaklaşık yüzde 13 arttı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,54 seviyesinde güne başlarken, dolar endeksi yüzde 0,4 yükselişle 108,2'de bulunuyor.

Trump kaynaklı risklerin devam etmesi ve güvenli liman varlıklara yönelimin artmasıyla dün yaklaşık yüzde 1,5 artışla 2 bin 799 doları görerek rekor kıran altının ons fiyatı, yeni günde bu seviyeden geri çekilerek 2 bin 795 dolarda dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 artışla 76,2 dolardan satılıyor.

Söz konusu gelişmeler sonrasında New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,53, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Bölgede, Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek, mevduat faizini yüzde 3’ten yüzde 2,75’e, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15’e çekti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin şimdilik zayıf kalmaya devam edeceğini belirterek, "Ekonomi dördüncü çeyrekte durgunlaştı. Yakın gelecekte de zayıf kalması muhtemel." dedi.

Çoğu enflasyon bileşeninin gelişiminin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirten Lagarde, enflasyon oranının gelecek aylarda muhtemelen mevcut seviye civarında dalgalanacağını ve yıl boyunca yüzde 2 hedefine ulaşacağını söyledi.

Öte yandan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nde 2024 dördüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme verilerini yayımladı. Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2024'ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla değişmedi. Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1 artacağı yönündeydi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin 2024'ün son çeyreğini kapsayan nihai büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı. Destatis, 15 Ocak'ta ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceğini öngörmüştü. Alman ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdükten sonra, ikinci çeyrekte yüzde 0,3 küçülmüş, üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,2 büyümüştü.

Bu arada, Danimarka Merkez Bankası da ECB'nin ardından temel faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 2,35'e çekti.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,04, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 yükseldi. DAX 40 endeksi kapanışta rekor kırdı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında ise ay takvimine göre yeni yılın başlangıcının kutlandığı Çin ve Hong Kong'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, bölgede açık olan piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ülkede enflasyonun güç kazanmaya devam ettiğini belirterek, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) parasal sıkılaşma sürecinde yeni politika adımları atabileceğini söyledi.

Bununla birlikte, Japonya'da aralık ayında sanayi üretimi önceki aya göre yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık olarak yüzde eksi 1,1 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede aralık ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 3,7 artışla öngörülerin üzerinde yükselirken, aylık bazda yüzde eksi 0,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 değer kazanarak 10.082,10 puandan tamamlanırken, gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings'in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi.

Fitch en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü “durağana” çevirmişti. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 35,7720'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 35,8610 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Fitch Raitings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ayı aralık dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, ocak ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, aylık para ve banka istatistikleri

16.00 Almanya, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

16.30 ABD, aralık ayı kişisel gelirler ve harcamalar

16.30 ABD, aralık ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi