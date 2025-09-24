ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin gündeminde kalmaya devam ederken, fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkileri para politikasına yön verenler için kritik bir unsur olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Rhode Island’ın Providence kentindeki ticaret odasında yaptığı konuşmada, tarifelerin enflasyona etkisinin sınırlı ve geçici olmasını beklediklerini belirtti. Powell, “Makul temel senaryo, bu fiyat artışlarının kısa ömürlü olacağı. Ancak daha yüksek ve kalıcı enflasyon riskini dikkatle değerlendireceğiz” dedi.

Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması için kısıtlayıcı duruşu sürdürmelerinin önemine dikkat çekerek, “Çok agresif bir gevşeme enflasyonu kalıcı hale getirebilir, çok uzun süre kısıtlayıcı kalmak ise iş gücü piyasasını gereksiz zayıflatabilir” ifadelerini kullandı.

Fed Yetkililerinden Farklı Mesajlar

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hala yüksek seyrettiğini ve faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini vurgularken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyonla mücadelede “tetikte” kalınması gerektiğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise iş gücü piyasasındaki zayıflamanın para politikasında daha hızlı adım atmayı gerektirebileceğini dile getirdi.

Analistler, Powell’ın açıklamalarının faiz indirim sürecinin zamana yayılabileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Piyasalarda eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi güçlenirken, yıl sonuna kadar iki faiz indirimi ihtimali korunuyor.

New York Borsası Geriledi

Powell’ın mesajlarının ardından ABD borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

S&P 500 endeksi %0,55

Nasdaq endeksi %0,95

Dow Jones endeksi %0,19 geriledi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 4,12 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi 97,3 seviyesine yükseldi. Altın fiyatları ise rekor tazeledi; ons altın 3.791 doları görürken yeni işlem gününde 3.776 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili ise %0,3 düşüşle 67,1 dolara geriledi.

Avrupa’da Jeopolitik Gerilim ve AB’nin Yaptırım Mesajı

Avrupa borsalarında İngiltere hariç alıcılı bir görünüm öne çıkarken, Rusya’nın Estonya ve Polonya hava sahası ihlalleri sonrası NATO ülkelerinden sert mesajlar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus uçaklarının düşürülebileceğini söylerken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın 2027’ye kadar Rus fosil yakıtlarını tamamen bırakacağını açıkladı. Von der Leyen ayrıca, 19. yaptırım paketiyle Rus LNG’sine yasak getirileceğini duyurdu.

Asya’da Alibaba Rüzgârı

Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyir izledi. Alibaba’nın yeni yapay zeka modeli “Qwen3”ün açık kaynaklı versiyonunu duyurması sonrası Hong Kong’da işlem gören hisseler %6,6 yükseldi. Bu gelişme, Şanghay ve Hong Kong borsalarında da alıcılı seyri destekledi.

Öte yandan, Tayvan ve Çin’de etkili olan Süper Tayfun Ragasa 14 can aldı, yüzlerce uçak seferi iptal edildi.

Borsa İstanbul Günlük Kapanış

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü %1,19 değer kaybıyla 11.331,75 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 41,43 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

09.00 Japonya, ağustos ayı makine siparişleri

10.00 Türkiye, reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, Ifo iş dünyası güven endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.00 ABD, yeni konut satışları