YEDAM danışma hattı, sosyal hizmet desteği ve yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmetleriyle bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin yanında yer alıyor.

Tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığıyla ilgili destek almak veya tedaviye yönlendirilmek isteyenler, 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyor.

Edinilen bilgiye göre 2016-2025 yılları arasında 16 bin 525 kişi kumar bağımlılığından kurtulmak için YEDAM'a başvurdu.

Bu kapsamda Ankara'da yaşayan 44 yaşındaki C.A. da 27 yıllık kumar bağımlılığından kurtulmak için YEDAM'dan destek aldı.

Kumar bağımlılığından kurtulma sürecini AA muhabirine anlatan C.A., YEDAM sayesinde bu bağımlılığı hayatından çıkararak yeni bir hayat yaşamaya başladığını ifade etti.

Aldığı destek sayesinde bir yıldır kumar oynamadığını belirten C.A., "Son bir yılda belki 27 yıl boyunca yaşamadığım bir hayatı yaşadım. 27 yılı bir tarafa, bu bir yılı bir tarafa koyarsam belki bu bir yılım 27 yıl kadar doludur. Buraya gelmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bağımlılığın gerçekten bir hastalık olduğunu anladım ve kabullendim." dedi.

Daha önce kendi çabasıyla kumar bağımlılığından kurtulmayı denediğini ancak başarısız olduğunu, bu sebeple de YEDAM'a başvurduğunu anlatan C.A., şunları kaydetti:

"Babamdan gördüğüm için 14-15 yaşlarında heves edip kumar oynamaya başladım. Ortaokul, lisede ailemin verdiği harçlıkla kumar oynayabiliyorken, okul süreci bittiğinde kazancımı elde etmeye başladığımda çok daha özgürce oynamaya başladım. Yaşadığım sürece hayatımı idame ettim, aslında birçok şeyden eksik kaldım. Birçok durumun daha keyifli olabileceği 27 yılı heba etmiş oldum. Mutlaka yaşadığım güzel durumlar var ama çok daha güzel olacağını tedaviye başladıktan sonra anladım."

Bağımlılığından kurtulduktan sonra eşine ve çocuğuna daha çok vakit ayırdığını belirten C.A., "Çocuğumla yeterince ilgilendiğimi düşünürken aslında birçok noktada eksik kalmışım, bu bir yılda bunu fark ettim. Şimdi her fırsatta çocuğumla birlikte spor yapıyorum. Onu da spora da yönlendirmeye çalışıyorum. Önceden bunları yapmıyor, bu zamanı ayırmıyordum. Çocuğumun yanında olabilmenin verdiği bir mutluluk var." ifadesini kullandı.

2024'te 5 bin 813 kişi kumar bağımlılığı için YEDAM'a başvurdu

YEDAM Çankaya Klinik Psikoloğu Hatice Hazal Akoğlu ise kişilerin 115 numaralı hattan YEDAM'a ulaşabileceğini, yapılan görüşmelerin ücretsiz ve gizlilik çerçevesinde olduğunu kaydetti.

Kumar bağımlılığından kurtulmak isteyen danışan sayısında artış yaşandığını ifade eden Akoğlu, "2024'te tüm Türkiye'den 5 bin 813 kişi kumar bağımlılığıyla mücadele etmek için YEDAM'a 115 numaralı hat üzerinden başvurdu." dedi.

Alkol, madde, kumar, internet ve tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen 12 yaş ve üzeri danışanlarla çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Akoğlu, danışanlarına bağımlılıktan uzak bir hayat kurmaları için yardımcı olduklarını söyledi.