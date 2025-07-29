Süper Lig kulüplerini temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını belirledi. Yapılan olağan genel kurul toplantısında, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, oy birliğiyle Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi. Görevi, 2022 yılından bu yana başkanlığı yürüten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devretti.

Ali Koç: “Değişim Zamanı Gelmişti”

Genel kurul sonrası açıklama yapan Ali Koç, görev süresinin dolduğunu belirterek, “Hem Kulüpler Birliği hem de Türk futbolu için hayırlı olsun. Değişim zamanı gelmişti. Üç yıl çabuk geçti, yapmak isteyip yapamadığımız şeyler oldu. Şimdi bayrağı Ertuğrul Doğan’a devrediyoruz. Herkes onun arkasında. Anadolu kulüplerinin temsili açısından da bu önemli. İnşallah bu değişim onunla daha da ileri gider” ifadelerini kullandı.

Koç: “Yapısal Sorunlarımız Var, En Büyüğü Finansal Kriz”

Ali Koç açıklamasının devamında Türk futbolunun temel problemlerine de değindi. “Hangi şehirde olursa olsun tüm kulüplerin en büyük sorunu ekonomik sıkıntılar. Yapısal problemlerle mücadele ediyoruz. El birliğiyle çözüm için çalışmamız gerekiyor” dedi.

MHK Danışma Kurulu İçin Açıklama

Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili yapılan düzenlemelere de değinerek, “MHK bünyesinde oluşturulan 5 kişilik kurulda 2 kişi federasyondan, 2 kişi Süper Lig’den, 1 kişi 1. Lig’den seçildi. Bu kurulun 2026-2027 sezonuna kadar yeni hakemlik modeline geçişi sağlaması hedefleniyor. Bu süreçte Ertuğrul Doğan da karar verici bir isim olacak” dedi.

Ertuğrul Doğan: “Önceliğimiz Anadolu Kulüplerinin Sorunları”

Yeni başkan Ertuğrul Doğan ise yaptığı ilk açıklamada Ali Koç’a teşekkür ederek şunları söyledi:

“Sayın Ali Koç bu süreçte büyük emek verdi. Tüm kulüp başkanlarının ortak kararıyla bu görevi üstlenmiş bulunuyorum. Önceliğimiz ekonomik sorunlar. Özellikle Anadolu kulüpleri ciddi mali sıkıntılarla mücadele ediyor. Bu süreçte tüm kulüplerle iş birliği içinde çalışacağız.”