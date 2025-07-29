Beşiktaş’ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Spartak Moskova’ya transfer olmak üzere. Rus kulübüyle 20 milyon Euro garanti + 5 milyon Euro bonus içeren toplam 25 milyon Euro’luk bir teklif üzerinde prensipte anlaşma sağlandığı iddia edildi. Ancak Gedson’un bonservisinin %50’si Benfica’da bulunduğu için bu bedelin yarısı Portekiz kulübüne gidecek.

Zaynutdinov Resmen Dinamo Moskova’da

Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş’tan ayrılarak Dinamo Moskova’ya transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüp, bu transferden 2,8 milyon Euro bonservis geliri elde etti. Zaynutdinov, geçtiğimiz yıl 4,5 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Rashica Krizi: “Kulüp Bulun” Talebi

Milot Rashica, Shakhtar Donetsk ile oynanan hazırlık maçında taraftardan aldığı tepki sonrası moral bozukluğu yaşadı. Kosovalı futbolcunun teknik direktör Ole Gunnar Solskjær ile yaşadığı sorunların ardından, yönetime “Bana kulüp bulun” dediği iddia edildi. Rashica’nın Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Teknik heyetin oyuncu için “gönderilebilir” raporu verdiği öne sürüldü.

Keny Arroyo’dan Veda Sinyali

Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Keny Arroyo, Beşiktaş ile ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını sildi ve ardından “Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir...” şeklindeki paylaşımıyla ayrılık sinyali verdi. Genç oyuncu sosyal medya hesaplarını da kapattı. Beşiktaş kulübü ise “Dijital zorbalığa hayır” paylaşımıyla destek mesajı yayımladı. Arroyo, kısa sürede yalnızca 12 maçta forma giyip 2 gol atabilmişti. 10 numaralı forma ise yeni transfer Orkun Kökçü’ye geçti.

Yeni Transfer Hedefleri: Guido Rodriguez ve Artem Dovbyk

Beşiktaş, orta saha rotasyonuna takviye yapmak için Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Guido Rodriguez ile ilgileniyor. 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu için kiralık + satın alma opsiyonlu bir teklif planlandığı belirtildi.

Hücum hattında ise, Tammy Abraham’ın gelişi ve Ciro Immobile’nin takımdan ayrılması sonrası Artem Dovbyk ismi gündeme geldi. İtalyan basınına göre Beşiktaş, Ukraynalı forvet için Roma ile temasa geçti.

Savunmaya İspanyol Sağ Bek Takviyesi Gündemde

İspanyol Marca gazetesine göre, Beşiktaş, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren sağ bek Luis Perez ile ilgileniyor. Bonservisi elinde olan futbolcu için siyah-beyazlı yönetimin ön görüşmeler yaptığı iddia edildi. Kulüp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.