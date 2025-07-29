İstanbul’un Çatalca ilçesinde faaliyet gösteren bir kum ocağında göçük meydana geldi. Yaşanan çökme sonucu 2 işçi balçık zemine saplanarak mahsur kaldı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, balçığın içinde sıkışan kişilere ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken, olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlanırken, iş makinaları ve özel ekipmanlarla müdahale ediliyor.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının zamanla yarış içinde yürütüldüğünü belirterek, mahsur kalan kişilere en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.