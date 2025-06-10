2025 yılının ikinci yarısında, dünya genelinde birçok prestijli kültür ve sanat festivali düzenlenecek. Film, müzik, tiyatro ve görsel sanatlar alanında geniş kapsamlı etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

Film Festivalleri

Meksika’da 6-14 Haziran’da gerçekleştirilecek Guadalajara Uluslararası Film Festivali (FICG), Portekiz’in onur konuğu olduğu önemli etkinliklerden biri olacak. Latin Amerika’nın en eski film festivali olarak sektöre geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Kanada’nın Toronto kentinde 4-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 50. Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF), dünya prömiyerleri ve Oscar öncesi gösterimlerle dikkat çekecek.

İtalya’nın Venedik kentinde 27 Ağustos-6 Eylül’de gerçekleşecek 82. Venedik Film Festivali, ana akım ve deneysel sinemaya ev sahipliği yapacak.

Londra Uluslararası Animasyon Festivali, 28 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında yüzlerce animasyon filmi ile seyircisiyle buluşacak.

İskoçya’da 14-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Edinburgh Uluslararası Film Festivali, 70 yılı aşkın geçmişiyle kültür meraklılarını ağırlayacak.

Avustralya’nın Melbourne şehrinde 7-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Melbourne Uluslararası Film Festivali (MIFF) ise geniş uluslararası film seçkisi sunacak.

Müzik Festivalleri

İngiltere’de 25-29 Haziran’da yapılacak Glastonbury Festivali, dünyanın en büyük açık hava müzik etkinlikleri arasında yer alıyor.

İspanya’nın Barcelona kentinde 12-14 Haziran’da elektronik müzik ve dijital sanat festivalinden Sonar Barcelona sahnelenecek.

Danimarka’nın Roskilde Festivali, 28 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek ve geliri çocuklara bağışlanacak.

Belçika Boom’da 18-27 Temmuz’da düzenlenen Tomorrowland festivali elektronik dans müziği tutkunlarını bir araya getirecek.

Macaristan Budapeşte’de 6-11 Ağustos tarihlerinde Sziget Festivali gerçekleşecek.

Romanya’da 16-20 Temmuz’da organize edilen Electric Castle festivali, Justin Timberlake ve diğer ünlü isimleri ağırlayacak.

Barselona’da 4-8 Haziran’da yapılacak Primavera Sound festivali ise farklı müzik türlerinden performanslara ev sahipliği yapacak.

Kuveyt’te 13 Haziran’da Laylat Omr Festivali kapsamında Arap dünyasının önemli sanatçıları Tamer Hosny ve Tamer Ashour sahne alacak. 20 Haziran’da ise Angham, orkestrasıyla performans sergileyecek.

Tiyatro ve Sahne Sanatları

Melbourne’de 4-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek RISING festivali, tiyatro, müzik ve görsel sanatları bir araya getirecek.

İngiltere’de 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Wilderness Festivali gerçekleşecek; açık hava tiyatrosu, tartışmalar ve gurme yemek etkinlikleri yer alacak.

Görsel Sanatlar ve Bienaller

Almanya’da 14 Haziran-14 Eylül arasında gerçekleşecek 13. Berlin Bienali, sosyal ve politik temalı çağdaş sanat eserlerini sanatseverlere sunacak.

Londra’daki Frieze London ve Frieze Masters sanat fuarları 15-19 Ekim’de çağdaş ve modern sanat koleksiyonlarını sergileyecek.

Nijerya’da 6-9 Kasım’da düzenlenecek ART X Lagos, 70’den fazla ülkeden galerileri ağırlayacak.

ABD’nin Miami Beach kentinde 4-7 Aralık’ta gerçekleşecek Art Basel Miami Beach, dünya çapında koleksiyoncuları bir araya getirecek.

2025’in ikinci yarısında kültür ve sanat alanındaki bu önemli festivaller, uluslararası sanat ve eğlence dünyasına zengin içerikler sunacak.