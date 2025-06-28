İstanbul, Küçükçekmece''de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticari yapıldığını tespit ettiği eve yaptığı operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekipleri, 25 Haziran Çarşamba günü takip edilen adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 7.222 gram Afgan sakızı, 9450 uyuşturucu hap, 4 şeffaf poşet içerisinde 57 gram uyuşturucu madde, 8.064 dolar, 264 bin 200 Türk lirası, 2 hassas terazi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.