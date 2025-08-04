Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük bilgilendirme toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya'ya yakın bölgeye iki nükleer denizaltı konuşlandırıldığını bildirmesini değerlendirdi. Peskov, Moskova'nın nükleer konularla ilgili açıklamalarda dikkatli olduğunu ve herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğine inandığını bildirdi. Peskov, “ABD’nin denizaltıları zaten görevde bulunuyor. Bu devam eden bir süreç. ABD ile nükleer gerilim söz konusu değil. Bu konuya duygusal tepki gösteriliyor” diye konuştu.

Putin’in, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile hafta içinde görüşebileceğini aktaran Peskov, “Ukrayna krizine siyasi diplomatik çözümünün bulunması gerektiği fikrine bağlıyız. ABD, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde ara buluculuk girişimlerini sürdürüyor” dedi.