Geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamlayan Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Konya’daki kendi tesislerinde başladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleşen antrenman, takımın pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın sonunda ise oyuncular 3 farklı takıma ayrılarak, 8’e 8 maç yaptı.

Jakub Slowik ile Yollar Ayrıldı

Konyaspor, başarılı kaleci Jakub Slowik ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Takımın kalecisi olarak geçen sezon önemli bir rol oynayan Slowik’in yerine, geçtiğimiz sezon Iğdır FK’ya kiralanan Bahadır Han Güngördü takıma geri döndü. Güngördü, yeni sezon için 2 yıllık sözleşme imzalayarak Konyaspor kadrosuna dahil oldu.

Mücahit İbrahimoğlu’nun Transferi

Konyaspor, takımda 10 numara pozisyonunda oynayan Melih İbrahimoğlu’nun kardeşi Mücahit İbrahimoğlu'nu da kadrosuna kattı. Ön libero olarak görev yapacak olan Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Bu transfer, yeşil-beyazlı ekibin orta sahadaki gücünü artıracak gibi görünüyor.

Konyaspor'un Yeni Sezon Hedefleri

2024-2025 sezonunu 11. sırada tamamlayan Konyaspor, yeni sezonda hedeflerini daha yukarı taşımak istiyor. Takım, yeni transferlerle birlikte kadrosunu güçlendirerek, oyuncu derinliğini artırmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlı ekip, geçen sezonun aksine daha başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.