Karatay Belediyesi, bir zamanlar tarım yapılmayan, tamamen atıl olan arazide kurulan lavanta bahçelerinde 7’den 70’e her yaş grubuna hitap edecek Lavanta Günleri düzenleyerek Konya’nın turizmine canlılık getiren yeni bir cazibe merkezini oluşturdu. Lavanta Festivali’nde bir yandan mor renklerin eşsiz güzelliği resmedilirken, bir yandan da genç müzisyenler kemanları, gitarları ya da sazı ile müziğin notalarını lavanta bahçelerinde bir araya getirdi. Karatay Belediyesi’nin düzenlediği Lavanta Günleri’nde lavantadan yapılan dondurmalar külah külah dağıtıldı, lavantalı lokumlar ücretsiz ikram edildi. Lavanta yağından elde edilen kozmetik ürünler stantlarda sergilenip kolonyalar ziyaretçilere dağıtıldı. Çocuklar için oyun alanları ve canlı performansların yer aldığı atölyeler kuruldu. Lavanta cümbüşünde binlerce balon dağıtıldı, pamuk şekerler ikram edildi, yüz boyamalar yapılırken palyaçolar ve akrobabi ekipleri de şovlar düzenleyip eğlendirdi.

'DAMAT VE GELİN DE DÜĞÜN ÖNCESİ LAVANTA BAHÇESİNE GELİYOR'

Bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Lavanta Günleri, yoğun katılım ve rengârenk etkinliklerle festival havasında devam ediyor. Yeni evlenen çiftler, şehir dışından gelen yerli-yabancı turistler ve Konya’nın dört bir yanından gelen vatandaşlar Lavanta bahçelerine akın ederek hem fotoğraf hem de video kayıtları aldı. Yeni evlenecek Melike Sevim Yaşar ve Emre Akduman çifti kına töreni öncesinde Karatay’daki Lavanta Festivali’ne lavantaların eşsiz güzellikleri arasında bu anı kayıt etmeyi ihmal etmedi. Çocuklar için özel hazırlanan programda Kral Şakir, Niloya ve Kukuli karakterleri sahne aldı. Çocuk tiyatroları, bubble show, akrobasi gösterileri ve eğlenceli yarışmalar unutulmaz anlar yaşatırken, etkinlik boyunca sahnelenen Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri de müzikseverlerle buluşuyor.

'ATIL BİR ARAZİDE ŞİMDİ VATANDAŞLARIN COŞKUSU MEVCUT'

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Burası artık bizim için çok özel bir alan haline geldi. Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesini Konya’mıza kazandırdık. Daha önce moloz dökülen, atıl durumdaki bu bölgeyi temizledik, toprağı yeniden işledik ve Konya’nın iklimine en uygun bitkilerden biri olan lavanta ile buluşturduk. Böylece bu alanı çorak bir araziden rengarenk, huzur veren bir bahçeye dönüştürdük. Bu da sabrın ve emeğin gerçek hikayesidir” dedi.

Lavanta Bahçesi’nin hemen yanına Türkiye’nin dört bir yanından 190 farklı gül çeşidini bir araya getirdikleri Gül Parkı’nı da kazandırdıklarını belirten Kılca, “Burada ortaya çıkan manzara yalnızca Konya’dan değil, ülkemizin ve dünyanın birçok yerinden misafirleri kendine çekiyor” dedi. (DHA)FOTOĞRAFLI