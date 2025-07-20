Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sularında Gölcük Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Semanur D. Yönetimindeki 41 FR 092 plakalı otomobil, mahallede bulunan dik rampayı çıkarken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi ile ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile otomobildeki Elif D., Ecrin D., Halid D. ve İknur D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli’deki çeşitli hastanelere götürüldü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.