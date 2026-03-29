Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve yaklaşık 56 bin hektarlık alanı kapsayan deltada, geçmişte bölge halkı tarafından doğaya bırakılan atlar zamanla vahşi yaşam koşullarına uyum sağladı. Bahar aylarıyla birlikte sürülere katılan taylar da doğada görüntülendi.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgede yaşayan yılkı atları, dron ile havadan kaydedilirken ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde deltaya gelen doğa ve fotoğraf meraklıları, atları doğal yaşam alanlarında görüntülemek için yoğun ilgi gösteriyor.