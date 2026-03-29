Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliğiyle düzenlenen 4. Geleneksel 14 Mart Tıp Bayramı Koşusu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ABB’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen organizasyon, sağlık çalışanları ile sporseverleri bir araya getirdi.

5 bin metrelik parkurda gerçekleşen koşu öncesinde katılımcılar ısınma hareketleri yaptı. Etkinliğin ilk startı ise özel sporcular için verildi.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, belediye olarak spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yağışlı ve soğuk havaya rağmen 400’ün üzerinde kişinin katıldığı organizasyonda gün boyunca çeşitli etkinliklerle Tıp Bayramı’nın kutlanacağını ifade eden Yorgancılar, tüm sağlık çalışanlarına iyi dileklerini iletti.

Etkinliğin koordinasyonunu yürüten Kadir Yenal ise koşunun temel amacının farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı. Yenal, “Herkesi bu yağmurlu havada dahi buraya çekerek sağlık için koşmaya davet ettik” ifadelerini kullandı.

Koşu boyunca sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekilirken, sağlık çalışanlarının birlik ve dayanışma ruhu da öne çıktı. Organizasyon sonunda tüm katılımcılara günün anısına madalya takdim edildi.