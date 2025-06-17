Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finalinin ardından oyuncu kadrosunda önemli ayrılıklara sahne oldu. Sezon finaliyle birlikte deneyimli oyuncular Sibel Taşçıoğlu ve Şebnem Bozoklu’nun yanı sıra genç yetenek Rahimcan Kapkap da diziden ayrıldı.

Ancak Metehan karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap’ın hikayesi yarım bırakıldı. Kapkap’ın karakteri için veda sahnesi yazılmaması, sosyal medya ve izleyici yorumlarında gündem oluşturdu. Taşçıoğlu ve Bozoklu’nun vedaları senaryoya dahil edilirken, Kapkap’ın sessiz ayrılığı “Neden final sahnesi yapılmadı?” sorusunu akıllara getirdi.

Yeni Proje: Veliaht

Genç oyuncunun sessiz ayrılığının nedeni kısa süre içinde ortaya çıktı. Rahimcan Kapkap, yeni sezonda Show TV’de yayımlanacak olan Veliaht dizisinin kadrosuna katıldı. Bu gelişme, Kapkap’ın Kızılcık Şerbeti’ne veda etmeden başka bir projeye yöneldiğini gösterdi.