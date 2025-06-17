Mamak Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren haşere ve kene sorunlarına karşı ilçe genelinde kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlattı. Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de çalışmaları yerinde takip ederek, sahaya inen ekiplerle birlikte gece boyunca yapılan uygulamaları inceledi.

Başkan Şahin, Çağrı Merkezine Giderek Şikâyetleri Dinledi

Gece saatlerinde belediyenin çağrı merkezine giden Başkan Şahin, vatandaşlardan gelen haşere ve kene şikâyetlerini doğrudan dinledi. Çağrılara bizzat yanıt veren Şahin, iletilen talepleri ilgili birimlere iletti. Ardından, ilaçlama çalışmalarının sürdüğü Şahintepe, Ekin, Başak, Akdere ve Cengizhan mahallelerinde yürütülen faaliyetleri yerinde izledi.

İlaçlama Çalışmaları Gece Boyunca Devam Etti

Belediye ekipleri, özellikle kırsal ve yeşil alanların yoğun olduğu mahallelerde haşere ve kene popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla gece saatlerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, belirlenen program çerçevesinde Mamak’ın farklı noktalarında uygulamalara devam ediyor.

24 Saat Kesintisiz Hizmet

Mamak Belediyesi, sabah saatlerinde temizlik, gece saatlerinde ise haşere ve kene ilaçlama faaliyetleriyle 24 saat esasına göre çalışarak, ilçe genelinde daha sağlıklı bir çevre oluşturmayı hedefliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının yaz ayları boyunca aralıksız sürdürüleceği belirtildi.