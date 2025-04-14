Kırıkkale Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepki sloganları atarak Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi'nden geçerek tekrar meydana geldi.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Haluk Özdemir, Gazze'de masum çocukların bombalar altında can verdiği, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsal dokusunun çiğnendiği, Batı Şeria'da ailelerin evlerinden zorla sürüldüğü ve sağlık çalışanları ile sivil savunma görevlilerinin canice şehit edildiği karanlık tablonun insanlık vicdanını kanattığını belirtti.

İslam aleminin bu zulme karşı derin bir sessizliğe gömüldüğünü dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"ABD'den Avrupa'ya sokaklar Filistin için haykırıyor. New York'ta, Londra'da, Paris'te binlerce insan, ellerinde pankartlarla Siyonist rejimin soykırım politikalarını lanetliyor. Peki ya İslam alemi? Krallar, şeyhler, emirler, liderler hepsi koltuklarını koruma derdine düşmüş, petrol gelirlerini Siyonist destekçilere akıtırken Filistin'in kanını görmezden geliyor. Arap sokaklarında zaman zaman yükselen öfke, rejimlerin baskısıyla bastırılıyor. Bir avuç Filistinli direnişçi, tüm ümmetin onurunu sırtlanırken, geri kalanlar neden bu utanç verici sessizliğe mahkum? Tarih, bu uyuşukluğu affetmeyecek."

Özdemir, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" sözünün bugün İslam aleminin kulaklarında çınlaması gerektiğine dikkati çekerek, Siyonizm'in sadece Filistin'in değil, insanlığın düşmanı olduğunu kaydetti.

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.