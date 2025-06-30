Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan gençlere hakkını helal ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Datça Belediyesi’nde çalışan bir kişinin, kendisi hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle işten çıkarıldığı iddialarına da değinerek, “Eğer Datça Belediyesi’nde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder" ifadelerini kullandı.

“Gençlere Helal, Troller Allah’a Emanet”

Kılıçdaroğlu, açıklamasında özellikle gençleri ayırarak, onların yalan bilgilerle yönlendirilmiş olabileceğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Ancak fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah'ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum" dedi.