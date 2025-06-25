Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da bulunan toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Taşınmazların satış süreci 1-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İşte il il satışa sunulan taşınmaz sayıları:

Konutlar: Ankara: 36 Giresun: 4 İstanbul: 92 Konya: 17 Mersin: 31 Trabzon: 1 Samsun: 257 Ankara'da Ücretsiz Açık Hava Sineması Nerde ve Ne Zaman Başlıyor! İçeriği Görüntüle Bingöl: 165 Diyarbakır: 40

İş Yerleri: Giresun: 2 İstanbul: 64 Samsun: 16 Bingöl: 150



Açık artırma takvimi ve katılım detayları:

1 Temmuz: Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin ve Trabzon’daki konut ve iş yerleri

2 Temmuz: Samsun’daki taşınmazlar

3 Temmuz: Bingöl ve Diyarbakır’daki taşınmazlar

Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki olarak yapılacak; aynı zamanda çevrim içi katılım da mümkün olacak.

Peşin alımda %20 indirim, vadeli alımda 60 aya kadar taksit imkanı

Satışa sunulan taşınmazlar için %25 peşinat ödeyen alıcılar, kalan tutarı 60 aya kadar vade ile ödeyebilecek. Satın almayı peşin olarak gerçekleştirenlere ise %20 indirim uygulanacak.