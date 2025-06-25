Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da bulunan toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Taşınmazların satış süreci 1-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İşte il il satışa sunulan taşınmaz sayıları:

Açık artırma takvimi ve katılım detayları:

  • 1 Temmuz: Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin ve Trabzon’daki konut ve iş yerleri

  • 2 Temmuz: Samsun’daki taşınmazlar

  • 3 Temmuz: Bingöl ve Diyarbakır’daki taşınmazlar

Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki olarak yapılacak; aynı zamanda çevrim içi katılım da mümkün olacak.

Peşin alımda %20 indirim, vadeli alımda 60 aya kadar taksit imkanı

Satışa sunulan taşınmazlar için %25 peşinat ödeyen alıcılar, kalan tutarı 60 aya kadar vade ile ödeyebilecek. Satın almayı peşin olarak gerçekleştirenlere ise %20 indirim uygulanacak.

Kaynak: AA