Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da bulunan toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Taşınmazların satış süreci 1-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İşte il il satışa sunulan taşınmaz sayıları:
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Konutlar:
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Ankara: 36
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Giresun: 4
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İstanbul: 92
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Konya: 17
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Mersin: 31
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Trabzon: 1
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Samsun: 257
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Bingöl: 165
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Diyarbakır: 40
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İş Yerleri:
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Giresun: 2
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İstanbul: 64
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Samsun: 16
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Bingöl: 150
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Açık artırma takvimi ve katılım detayları:
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1 Temmuz: Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin ve Trabzon’daki konut ve iş yerleri
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2 Temmuz: Samsun’daki taşınmazlar
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3 Temmuz: Bingöl ve Diyarbakır’daki taşınmazlar
Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki olarak yapılacak; aynı zamanda çevrim içi katılım da mümkün olacak.
Peşin alımda %20 indirim, vadeli alımda 60 aya kadar taksit imkanı
Satışa sunulan taşınmazlar için %25 peşinat ödeyen alıcılar, kalan tutarı 60 aya kadar vade ile ödeyebilecek. Satın almayı peşin olarak gerçekleştirenlere ise %20 indirim uygulanacak.